Die Männerriege Bözen führt am Samstag, den 24. Februar 2018 in der Turnhalle Bözen unter dem Motto „Hütten GAUDI»“ den traditionellen Maskenball durch. Die spezielle Dekoration garantiert allen Besuchern einen erlebnisreichen Abend. Vollmasken haben freien Eintritt – die besten werden mit tollen Preisen prämiert. In der Bar gibt es Musik, in der Halle mit attraktiver Tischanordnung und Dekoration gibt es neben den verschiedenen Guggen auch Livemusik mit Benny.

Eintritt zum Maskenball in die Turnhalle ab 18 Jahren

Guggenkonzert vor der Turnhalle

Vor dem Maskenball findet am Samstag, den 24. Februar 2018 um 20:02 Uhr das grosse Guggenkonzert vor der Turnhalle statt. Die ganze Bevölkerung ist zu dem Konzert mit den Guggen: Moräneschränzer Zezbu, fädereböck koppigen und dem Tambourencorps Laufenburg in Sonderbesetzung eingeladen. Die Einladung richtet sich an alle – auch an Zuhörer die nach dem Konzert nicht am Maskenball teilnehmen. Die Männerriege Bözen freut sich auf viele Besucher.