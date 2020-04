Man kann stolz sein, wie sich die Wettinger Bevölkerung in der Krise verhält.

(SB) In Wettingen kann man zur Zeit in allen Bereichen eine Solidarität beobachten, wie man es sich eigentlich immer wünschen würde. Viele freiwillige Helfer bieten ihre Zeit, Transportmöglichkeit oder ihr Wissen und ihre Fähigkeiten an, um Risikogruppen zu unterstützen (z.B. Facebook-Gruppen, WhatsApp-Gruppen, Freiwilligenorganisationen, Vereine, Apps wie FiveUp oder Amigos). Dabei werden sämtliche digitalen und analogen Kanäle aktiviert und genutzt, um möglichst viele Personen zu erreichen. Aufträge werden teilweise sekundenschnell entgegengenommen (z.B. beim App Amigos) und fast so schnell und zuverlässig erledigt. Aber auch die Telefonhilfe wird stark beansprucht (z.B. Elsa Hilft), wobei es dort nicht nur um die Erledigung der Aufträge geht, sondern auch ums Zuhören, was im Moment sicher auch wichtig ist. Auch die Gemeinde Wettingen unterstützt, wo noch nicht geholfen werden konnte. Die verschiedenen Angebote während der Corona-Krise werden laufend zusammengestellt und auf der Webseite publiziert. Zudem zeigen zahlreiche lokale Unternehmen mit Eigeninitiative und Kreativität, dass sie zu Recht systemrelevant sind und auch jetzt wichtige Dienstleistungen sicherstellen (z.B. Lieferdienste und Abholmöglichkeiten in allen Bereichen).

Man kann stolz darauf sein, wie sich die Bevölkerung in Wettingen und auch sonst in der Schweiz in der Krise verhält, auch wenn Viele darunter leiden. Wir sind auf jeden Fall füreinander da und das macht Mut und gibt Hoffnung für die Zukunft!