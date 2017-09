27 Turner der Männerriege Subingen trafen sich zum Herbstausflug 2017. Mit dem Fahrrad, dem Mofa oder dem Auto fuhr die muntere Schar in Richtung Aarwangen. In Bannwil wurde die Reiseschar von Jörg Waser und Kurt Zehnder zum Apéro empfangen. Nach dem Verzehr der Fleisch- und Käseplatte, sowie dem von Rita Fankhauser zubereiteten Zopf, fuhren wir weiter nach Aarwangen, wo wir beim Vereinshaus des Pontonier-Sportvereins Aarwangen von Walter und Markus Glanzmann empfangen wurden. Nach einem kleinen Exkurs über den Pontoniersport, sowie über das Vereinsleben, erhielten wir eine kurze Instruktion über das Verhalten auf dem Boot. Darauf ging es Gruppenweise aufs Wasser. Zuerst brachten Walter und Markus das Boot in Bewegung. Darauf durften sich die Turner am Stachel oder Ruder selber versuchen. Die an Land gebliebenen Turner absolvierten derweil einige kleinere Parcours, oder gingen sogleich zum Jassen über. Peter Lehmann und René Kummer verköstigten uns darauf mit Würsten vom Grill und Salaten. Die Heimreise führte uns dann über Heimenhausen, wo ein kurzer Halt vorgenommen wurde. Den Ausflug liessen die Männerturner dann im Rest. Kreuz bis spät in den Abend ausklingen. Einen herzlichen Dank dem Organisator Bruno Dick.