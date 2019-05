Die Männerriege Oberkulm fährt am 22.Juni an das Eidgenössische Turnfest in Aarau. Sie starten mit 10 Turnern in den 3-teiligen Vereins-Wettkampf (Kat. Männer, 4. Stärke Klasse).

Sie sind jetzt intensiv am trainieren und hoffe auf ein gutes Resultat.

Am Samstag werden sie folgende Einsätze bestreiten:

Wettkampf Teil in Rohr, Fit & Fun 1a & 1b, Startzeit 13:06 Wettkampf Teil in Rohr, Fit & Fun 2a & 2b, Startzeit 15:06 Wettkampf Teil im Telli, Volleyball Fachtest, Startzeit 16:54

Vielleicht haben Sie unser Interesse geweckt und besuchen uns am Turnfest in Aarau, neben uns gibt es noch vieles mehr zum Anschauen.

Nach dem Turnfest geht's weiter mit dem Turnprogramm, vor allem Fitness ist angesagt. Kommen sie doch jeweils am Donnerstag 20:15 ins Probetraining.

Eine kleine Vorschau der nächsten Aktivitäten:

Am 4. Juli 2019 führt die Männerriege das Kreis Volleyball Turnier durch mit einer kleinen Wirtschaft.

Am 9. August 2019 ist der traditionelle Raclette und Grill Abend angesagt.

Mark Treure, Co-Leiter TK, Männerriege Oberkulm