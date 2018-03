Am Samstag, den 07.04.18 wird der TTC Bremgarten ein Training nur für Mädchen durchführen. Das Training wird geleitet von Trainerinnen des Vereines und soll damit das Interesse der Mädchen für den Tischtennissport wecken. Spielerisch wird ihnen der Sport näher gebracht und hoffentlich die Begeisterung für den 40mm grossen Plastikball geweckt werden.

Los geht es um 14:00Uhr in der Isenlaufhalle in Bremgarten.

Die Trainerinnen des TTC freuen sich auf viele Teilnehmerinnen.