Eine Woche vor den Schweizer Meisterschaften in Basel ist das für die Schweizer Athletinnen und Athleten eine wichtig Hauptprobe. Aus Schweizer Sicht steigt die U23-Europameisterin Angelica Moser (LC Zürich) in der Frauen Konkurrenz als Favoritin in den Wettkampf. Dabei wird die Überfliegerin von der Französin Marion Lotout (PB: 4.65m), der norwegischen Meisterin und Rekordhalterin Lene Retzius (PB: 4.51m), sowie der portugisischen Meisterin Marta Onofro (PB: 4.50m) gefordert. In der Männerkonkurrenz startet der französische WM-Teilnehmer Stanley Joseph mit einer Bestleistung von 5.75m als klarer Favorit in den Wettkampf. Sein grösster Wiedersacher wird der Schweizer Dominik Alberto (PB: 5.55m) vom Leichtathletik Club Zürich sein. Der Wettkampf findet auf einer mobilen Stabhochsprunganlage im Dorfzentrum von Arlesheim statt.

Teilnehmer Männer:

Stanley Joseph (Frankreich), PB: 5.75m / Dominik Alberto (LC Zürich), PB: 5.55m / Adrian Kübler (LV Winterthur), PB: 5.10m / Fréderic Mathys (CA Riviera), PB: 5.05m / Marco Jost (LC Emmenstrand), PB: 5.00m / Kaenu Dällenbach (Stade Genève), PB: 4.90m

Teilnehmerinnen Frauen:

Angelica Moser (LC Zürich), PB: 4.65m / Marion Lotout (Frankreich), PB: 4.65m / Marta Onofre (Portugal), PB: .4.50m / Lene Retzius (Norwegen), PB: 4.51m / Lea Bachmann (LAS Old Boys Basel), PB: 4.35m / Pascale Stöcklin (LAS Old Boys Basel), PB: 4.30m