Anlässe verschiedenster Art stehen in diesen Tagen in der Musikschule Dietikon an. Neben mehreren Konzerten einzelner Instrumentalklassen sind dabei drei Events besonders im Fokus:

Bei der Instrumentendemonstration vom Samstag Vormittag, 11. Mai, sind von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr die Türen der Musikschule für alle Interessierten – Kinder, Jugendliche und Erwachsene – offen. Im Rundgang durchs Haus können alle angebotenen Instrumente ausprobiert werden und Lehrpersonen sowie Schulleitung stehen für Beratungen bei der Wahl eines Instruments sowie der passenden Unterrichtsform zur Verfügung. Kommen Sie mit Ihrer ganzen Familie vorbei und informieren Sie sich unverbindlich. Neuanmeldungen für das neue Schuljahr sind übrigens bis zum 30. Mai einzureichen.

Derzeit gastiert die Jubiläumsausstellung von „Swiss Animation“ im Gleis 21. Das Gitarrenensemble der Musikschule hat unter der Leitung von Gabriel Stampfli fünf an der Ausstellung gezeigte Trickfilme vertont und zeigt dies live an einem Konzert am kommenden Sonntag, 12. Mai, um 11.00 Uhr im Gleis 21.

„Klingende Museen“ ist eine Veranstaltungsreihe der Zürcher Museen und des Verbands Zürcher Musikschulen VZM. Am Samstag, 18. Mai, um 11.00 Uhr erklingen im Ortsmuseum „Leckerbissen aus der Musikschule“. Mottogerecht werden anschliessend ein Apéro serviert und Würste grilliert.