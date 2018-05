Live dabei sein - am Vereinswettkampf

Anlässlich unseres Vereinsjubiläums – 110 Jahre FC Sarmenstorf – organisieren wir den beliebten und bestens bekannten Vereinswettkampf. Ein Spiel ohne Grenzen für Vereine und vor allem ein tolles Erlebnis für die regionale Bevölkerung, das möchte der FC Sarmenstorf am 16. Juni anbieten. Gratis Eintritt und auch für Familien geeignet.



Witzige Showeinlagen, packende Duelle und Körpereinsatz sind gefragt. Unter witzigen Mottos messen sich dabei Vereine aus Sarmenstorf und der Region in nicht ganz alltäglichen Spielen. Fans die ihre Teams unterstützen gehören zum Spiel. Inmitten einer tobenden Kulisse wird es nicht schwierig sein, Vollgas zu geben.



Teilnehmer:

Acht Mannschaft mit 5 Spielerinnen / Spieler

Für Spektakel wird mit einem bunt gemischten Teilnehmerfeld gesorgt:

Turnverein Sarmenstorf

Damenriege Sarmenstorf

Frauenverein Sarmenstorf

Heuröpfelgugge Sarmenstorf

Opus 5614 Sarmenstorf

Jubla Sarmenstorf

Vc Los Unidos Bettwil

Damenturnverein Fahrwangen



Motto:

„Rond um d’Wält“



Ablauf:

19.30 Uhr Einmarsch der Mannschaften

ca. 22.00 Uhr Siegerehrung



Spiele:

Die Teams werden in Sport, Wissen und Kreativität getestet.

Spass und Unterhaltung stehen im Vordergrund.

Das vollkommenste Team soll am Schluss zum glücklichen Sieger gekürt werden.



Moderation:

Adrian Meili und Marcel Meier moderieren humorvoll, spontan und ebenso schlagfertig durch den Abend.



Schiedsrichter:

René „Fönz“ Fischer beobachtet als Spielleiter vor Ort, ob alles mit rechten Dingen zu und her geht.



Der aktuelle Spielstand der Teams wird auf der LED-Wand im Hintergrund angezeigt.



Musik:

Nach der Siegerehrung Stimmung mit DJ Pony



Festwirtschaft:

Für Hunger und Durst ist unsere Festwirtschaft zuständig . Zudem kann nach der Siegerehrung an der Bar nochmals über den Spielverlauf gefachsimpelt werden.



Wir freuen uns mit der Dorfbevölkerung und Umgebung und allen teilnehmenden Mannschaften auf einen unterhaltsamen Abend. Geniessen Sie ein paar gemütliche und lustige Stunden auf dem Sportplatz Bühlmoos.