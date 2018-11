Am vergangenen Samstag standen zwei Radball-Teams des VMC Liestal im erfolgreichen Einsatz und konnten ihre Turniere jeweils gewinnen. In der heimischen Fraumatthalle traf das NLA-Team mit Andry Accola und Lukas Oberer auf Top-Teams aus fünf Ländern, währenddessen das jüngste Team, die U11 Mannschaft mit Elias Oberer und Nils Affolter, in Altdorf spielte.

Andry Accola und Lukas Oberer starteten stark in das Turnier und konnten gleich im ersten Spiel gegen das österreichische WM-Ersatzteam aus Sulz einen Sieg einfahren. Die Spiele gegen das kanadische Nationalteam aus Montreal und die NLA-Mannschaft aus Schöftland konnten die Liestaler klar gewinnen und so weiter an ihrem Selbstvertrauen arbeiten. Im vierten Spiel standên Accola/Oberer die junge deutsche Mannschaft aus Naurod, aus der 2. Bundesliga, gegenüber. Das Spiel war sehr ausgeglichen und zum Schluss trennten sich die beiden Teams Unentschieden. Im letzten Spiel des Tages trafen die Baselbieter auf die französische Nationalmannschaft aus dem elsässischen Dorlisheim. Für die beiden Franzosen, welche am kommenden Wochenende in Lüttich/BEL an den Weltmeisterschaften antreten, war dies der letzte Formtest vor der WM. Das Spiel war lange ausgeglichen und 50 Sekunden vor Schluss lagen die Franzosen 3:2 vorne. Somit hätten sie das Turnier gewonnen. Doch den Liestalern gelangen in den letzten Sekunden noch zwei Treffer zum 4:3 Sieg und somit konnten sie ungeschlagen das Top besetzte Turnier gewinnen, während dessen die Franzosen mit dem vierten Rang vorlieb nehmen mussten.

Elias Oberer und Nils Affolter konnten zum zweiten Mal in diesem Herbst ein Turnier für sich entscheiden. In Altdorf traten die jüngsten des VMC Liestal in der U11 Kategorie an. Sie konnten dank drei Siegen und einem Unentschieden gegen das einheimische Team das Turnier für sich entscheiden und sich Selbstvertrauen für die im Januar beginnende Schweizermeistershaft holen.