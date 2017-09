Dank dem wiederum herausragenden Auftritt der Stadtsolothurner Dudelsackformation ‚Ambassdor Pipes and Drums’ wird dem musikalischen Leiter, Rico Schönauer als Senior Drum Major am Liechtenstein Princely Tattoo 2018 vom Veranstalter die Gesamtleitung der Massed Pipes and Drums übertragen.



Wie schon im Vorjahr wurden die Solothurner erneut zum diesjährigen Musikfestival auf die Burgruine Schellenberg eingeladen. Traditionsgemäss eröffneten die Massed Pipes and Drums mit über 40 Dudelsackspielern und Trommlern aus Deutschland, Schottland und der Schweiz auf Ruf des Publikums „Ruine frei!“ und dem darauffolgenden Salutschuss aus einer alten Artilleriekanone das Liechtenstein Tattoo 2017.

An vier Tagen wurden die Musik- und Tanzformationenformationen aus 7 Nationen trotz mehrheitlich nasskaltem Wetter mit begeisterndem Applaus empfangen. Bei strömendem Regen harrten der Schirmherr Fürst Hans-Adam II. von und zu Liechtenstein und ihre königliche Hoheit an der Première vom Donnerstagabend bis zum Schluss der Vorstellung aus und gratulierten allen Tattooteilnehmern für ihren professionellen Einsatz unter den unwirtlichen Bedingungen. Auf der offenen Bühne stand das Wasser zum Teil zentimetertief.

Für das grosse Finale wurde wiederum den Solothurnern die grosse Ehre zuteil, den ‚Lone Piper’ zu stellen. Urs Mannhart glänzte mit seinem souveränen Solo-Part auf dem Turm der mittelalterlichen Burgruine und eröffnete den Schlussteil mit dem mittlerweile weltberühmten Klassiker „Amazing Grace“.

Am Freitag- und Samstagnachmittag spielten die Massed Pipes and Drums in Schaan und Vaduz zum Platzkonzert auf. Die Bevölkerung dankte es mit lang anhaltendem Applaus und mitreissender Stimmung.

Wir gratulieren Rico Schönauer zu seiner ehrenvollen Aufgabe als Senior Pipe Major und freuen uns auf den Auftritt der Dudelsackformation unter Solothurner Leitung am 7. Liechtenstein Princely Tattoo 2018.

