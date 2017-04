Unter dem Motto "Let’sdance" möchten wir Sie an unserem Jahreskonzert vom Samstag und Sonntag, 13./14. Mai 2017 mit unterschiedlichster Tanzmusik überraschen. Wir haben bekannte und eingängige Melodien zu Tanzstilen wie Jive, Rumba oder Charleston einstudiert, welche bestimmt auch Sie begeistern werden. Nach der Eröffnung durch die Juniorband Windissimo unter der Leitung von Markus Fankhauser übernimmt Pascal Gruber den Taktstock und entführt Sie in die Welt des Tanzes. Geniessen Sie mit uns diesen Abend und schwingen Sie nach Lust und Laune ihr Tanzbein.

Als Einstimmung auf einen unterhaltsamen Abend ist die Küche für Sie am Samstag ab 18.30 Uhr geöffnet, nach dem Konzert sowie am Sonntagnachmittag gibt es zum Kaffee feine Kuchen und Torten. Versuchen Sie Ihr Glück bei der reichhaltigen Tombola und genehmigen Sie sich im Anschluss an das Konzert ein Tänzchen oder einen Schlummertrunk im Tanzkeller.

Haben wir Ihre Neugier geweckt? Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Sie!

Samstag, 13. Mai 2017, 20 Uhr (Nachtessen ab 18.30 Uhr) und

Sonntag, 14. Mai 2017, 14 Uhr

Dorfturnhalle Windisch