Kurz vor Anpfiff der ersten Junioren-Meisterschaftsspiele am kommenden

1./2. September-Wochenende zelebrierte der HC Olten den Saisonstart

2018/2019 am Mittwoch 29.08.2018 als Gesamtclub zusammen mit Sponsoren,

Freunden des Landhockey, Angehörigen und Fans auf dem Kunstrasen und

im Clubhaus Kleinholz.

Co-Präsident Daniel Pfister konnte zusammen mit dem gesamten HCO-Vorstand

am Mittwochabend ab ca. 18:00 Uhr eine überwältigende Anzahl von jüngeren und

älteren Hockeyspielerinnen- und Hockeyspielern mit Ihren Eltern und Angehörigen,

die zahlreich anwesenden Vertreter der treuen und neuen HCO-Sponsoren sowie

viele Gönner und Mitglieder der noch jungen Support-Gruppe „Freunde des

Landhockeys in der Region Olten“ zum in dieser Form nun schon etablierten

Saisonstart-Event auf der Clubanlage im Kleinholz begrüssen.

Der Anlass wurde wie jedes Jahr genutzt für eine umfassende Elterninformation

durch Juniorenobmann Chrigl Conz, für eine allgemeine Saisonvorschau durch

Sportchefin Ramona Schwager, und um von allen Teams aktuelle Mannschaftsfotos

sowie von allen Juniorinnen und Junioren über die Aktivspieler und -spielerinnen

bis hin zu Seniorinnen und Senioren Portraitfotos zu erstellen.

Beim anschliessenden geselligen Apéro wurden rege Kontakte über Mannschaften

und Generationen hinweg sowie zwischen Eltern, Angehörigen, Sponsoren, Gönnern

und Freunden des Landhockey geknüpft und auf die kommende, vielversprechende

Feldsaison angestossen.



Der HC Olten tritt bei den Damen und Herren mit der 1. Mannschaft jeweils

ambitioniert in der Nationalliga A (NLA) an. Besonders die Herren, die nach einer

erstmaligen Saison in der NLB den sofortigen Wiederaufstieg geschafft haben,

gehen gut vorbereitet und voll motiviert in die neue NLA-Saison. Erfreulicherweise

konnte der HCO-Vorstand mit der „Aktiv Personal Service AG“ aus Olten in

Anwesenheit des Geschäftsinhabers Patrick Kauer auch einen neuen Hauptsponsor

mit längerfristigem Engagement für die erste Herrenmannschaft präsentieren.

Aber auch die Damen wollen sich unter ihrem neuen Trainer Marcus Ventar keine

Blösse geben und endlich wieder an der Vormachtstellung von RW Wettingen und

den Black Girls aus Genf rütteln. Die Reserven der beiden ersten Mannschaften

treten jeweils eine Liga weiter unten an.

Mit Medaillenambitionen geht auch die wieder gewachsene Juniorenabteilung

(aktuell rund 100 Juniorinnen und Junioren sowie 12 Trainerinnen und Trainer) in

allen Kategorien an den Start: Minihockey U8, U10 und U12 / U15 Mädchen, Elite

und Challenge sowie U18 Elite. Die grössten Chancen auf einen Titelgewinn haben

einmal mehr die U15 Mädchen, die mit einem älteren und einem jüngeren Team

antreten, die beide etwa gleich stark einzuschätzen sind. Nach den denkbar knapp

verpassten Meistertiteln in der vergangenen Saison (sowohl in der Halle wie auch

auf dem Feld jeweils 1:2 Niederlagen gegen Erzrivale RW Wettingen) mangelt es

auf jeden Fall auch hier nicht an der nötigen Motivation.

HC Olten

René Buri / 31.08.2018

Fotos: Manuel Oetiker