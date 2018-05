Sind oder waren Sie aktiv im Vorstand eines Vereines und kennen die Schwierigkeit, neue Vorstandsmitglieder für die Mitarbeit zu finden?

Dabei ist allseits anerkannt: Vereine spielen in der Schweiz eine zentrale Rolle. Sie bieten gesundheitsfördernde Angebote, leisten Hilfen in Notlagen oder unterstützen -direkt oder indirekt- Integrations- und Bildungsarbeit. Zudem bringen sie Leben in die Gemeinden, schaffen wertvolle Netzwerke und sorgen für ein Gefühl des Zusammenhalts.

Das Vereinswesen ist im Wandel. Viele Vereine beklagen die Schwierigkeit, neue engagierte Vorstandsmitglieder zu finden.

Mit dem Kurs

Vorstandsmitglieder suchen und findenam 21. Juni von 17.30h bis 21h, im Kursraum des SRK

am Dornacherplatz 3 in Solothurn

will benevol Solothurn in Zusammenarbeit mit vitamin B, der Fachstelle für Vereine, Lösungsmöglichkeiten und Wege aufzeigen, wie die Rekrutierung neuer ehrenamtlicher Vorstandsmitglieder gelingen kann.

Interessierte können sich direkt über folgenden Link für den Kurs anmelden.

https://www.benevol.ch/de/solothurn/kurse/single/news/2018/1/30/vorstandsmitglieder-suchen-und-finden.html

Eine Anmeldung bis spätestens 11. Juni nötig ist. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Weitere Auskünfte erteilt benevol Solothurn;

info@benevol-so.ch; Tel: 062 212 26 45

www.benevol-so.ch