Konzert «Wenn i mol alt bi», 24.11.2019, Kath. Kirche, Ehrendingen

Nach vier erfolgreichen Proben heisst es am Montagabend 18. November 2019 ein letztes Mal an den einstudierten Liedern zu feilen und den Ablauf des Konzertes vor Ort einzuüben. Die hellen Stimmen der Kinder und Jugendlichen der Jugendchöre Surbtal harmonierten an den bisherigen Proben bereits hervorragend mit den tiefen vollen Stimmen des Männerchors Ehrendingen. Alle freuen sich auf den gemeinsamen Auftritt.

Kommen Sie am 24. November 2019 um 17.00 Uhr in die Kath. Kirche, Ehrendingen und geniessen Sie mit uns die fröhlichen und besinnlichen Lieder von Jung und Alt als Einstieg in die Adventszeit.

Der Eintritt ist frei – Kollekte.