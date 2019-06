Der Kiwanis-Club Grenchen hat 2006 zu seinem 25-jährigen Jubiläum mitgeholfen, für die Jugendlichen von Unterschächen UR (die Stadt Grenchen ist dort Patengemeinde) einen Spielplatz und einen Begegnungsplatz zu schaffen. Im vergangenen Jahr waren die Grenchner Kiwanier bei der Renovation des Spielplatzes aktiv mit dabei und in diesem Jahr wurde beim Begegnungsplatz der sogenannte Scharhag (Einfriedung) erneuert. Diese Art von Hag zu erstellen (aus Holz) beruht auf einem alten Handwerk, das praktisch ohne technische Hilfsmittel (wie z.B. Nägel) auskommt. So sind nun der Kinderspielplatz und der Begegnungsplatz wieder in bestem Zustand, dies im Jahre des Jubiläums „50 Jahre Patenschaft Grenchen-Unterschächen“.