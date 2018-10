Golden Bear ist der erste internationale Wettkampf, den die knapp 12-jährige Läuferin Kimmy Repond in dieser Saison bestritt.

Das Kurzprogramm misslang, Kimmy stürzte zweimal bei einem Dreifachsprung und musste als Achtplatzierte gegen die anderen Konkurrenten in der Kür antreten.

In der Kür zeigte Kimmy aber alle Dreifachsprünge sauber und fehlerfrei und hatte das beste Kürprogramm von allen 31 Teilnehmerinnen.

Das Junioren-Nationalmitglied Kimmy Repond konnte so an ihrem ersten internationalen Wettkampf in dieser Saison die Silbermedaille nach Hause bringen.