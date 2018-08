Seit dem Aufstieg in die Nationalliga B treffen sich die Unterstützer des Fanionteams des STV Baden Handball vor dem Saisonstart zum informellen Apéro. Einmal mehr zeigte sich Petrus am Donnerstag einsichtig und ermöglichte die Durchführung auf der Dachterrasse des Hotels Linde mit prächtiger Aussicht auf den kürzlich fertiggestellten Schulhausplatz.

Auch sportlich wurde 2018 in Baden Grosses erreicht: Mit der Teilnahme an der Aufstiegsbarrage klopfte Städtli 1 im Mai an der Tür zur Nationalliga A und setzte die Latte für das Saisonziel 2018/2019 entsprechend hoch. An den Barragespielen möchte man auch am Ende dieser Saison wieder teilnehmen. Trainer Björn Navarin traut dies seiner Mannschaft trotz gewichtiger Abgänge und gesunkenem Altersdurchschnitt zu.