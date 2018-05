In den letzten Monaten hat der TV Endingen über die Abgänge berichtet. So verliess Simon Huwyler den Verein in Richtung Wacker Thun, Lukas Schubnell hat sich vom aktiven Spitzenhandball zurückgezogen, Claudio Boccarelli half während einer intensiven, wichtigen Phase aus und Jonathan Knecht wechselte zu GC Amicitia Zürich.