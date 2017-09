Am 14. September war der Schweizer Nationaltrainer des SKISF, Rikuta Koga Shihan, für ein Training in Gipf-Oberfrick zu Gast. Neben dem anspruchsvollen und abwechslungsreichen Training konnten 21 Karatekas ihre Gurtprüfung ablegen. Die Prüfungsanwärter hatten sich über längere Zeit intensiv auf diesen Tag vorbereitet und an den Prüfungen dadurch sehr gute Leistungen gezeigt.

Der Karateclub gratuliert zu den erfolgreichen Prüfungen.

9. Kyu: Leonie Birri, Thierry Lenzin, Kim Probst

8. Kyu: Alisha Grünig, Arif Bajrusi, Tim Dunkel

7. Kyu: Loris Bieli, Luca Herzog, Yuna John, Ursin Maurer

5. Kyu: Sebastian Schmid, Robin John, Silas Schmid, Simon

Mathis, Andrej Frei, Noël Zumsteg

4. Kyu: Florian Pfister, Sadid Hasami

3. Kyu: Peter Mathis

2. Kyu: Sarina Köchli

1. Kyu: Leon Schmid