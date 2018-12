Das traditionelle Karate-Weihnachtstraining der Kampfsportschule Aarau fand am 20. Dezember statt und stiess auch dieses Jahr auf grosse Beteiligung. Zum ersten Mal durften auch die älteren Karate-Kids der Kinder-Karategruppen 4 und 5 teilnehmen. An diesem jährlichen Karate-Training werden jeweils spezielle Techniken und Kombinationen für Fortgeschrittene trainiert, wo jedoch auch die Unterstufe mitmachen kann. In diesem Jahr standen zum Beispiel besondere Karate-Partner-Übungen und Selbstverteidigungs-Techniken auf dem Programm. Geleitet wurde das Training von Michael Waldmeier, Leiter Erwachsenen-Karate und Kobudo mit Unterstützung von Roman Biehler und Rimas Sukarevičius aus dem Karate-Lehrerteam der Kampfsportschule Aarau.