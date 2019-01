Samstag, 19. Januar 2019, startete das Stützpunkt Karate-Team vom Budo Sport Center Liestal zum Saisonstart, am alljährlichen Int. Karate Champions-Cup in Hard (Österreich). Das Turnier war einmal mehr der Auftakt zur Sportkarate-Saison und für viele teilnehmende Karatesportler/innen ein wichtiger Gradmesser für die bevorstehenden Karate-Europameisterschaften vom 8.-10. Februar in Aalborg (Dänemark).