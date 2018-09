Am Samstag 01. September lud der Karateclub Ishin Gipf-Oberfrick seine Mitglieder zu einem Spezialtraining ein. Als Instruktor konnte erneut Daniel Meichtry vom Karate-Club Yamato Gampel engagiert werden. Trainiert wurde in zwei Gruppen: am Vormittag Kinder und Jugendliche, und am Nachmittag Jugendliche und Erwachsene.

Der Walliser Kata-Europameister gab sein enormes Wissen und Können mit grossem Herzblut weiter. Er zeigte dem hungrigen Nachwuchs viele Tricks und liess auch den Spass nicht zu kurz kommen. Auch für die ältere Generation hatte er viele nützliche Tipps parat, welche zukünftig das Training erleichtern.

Dieses Sondertraining ist ein fester Bestandteil des abwechslungsreichen Jahresprogramms, welches der Club seinen Mitgliedern bietet.

Wir bedanken uns bei Daniel Meichtry für diesen lehrreichen Tag und hoffen, ihn auch nächstes Jahr wieder im Fricktal begrüssen zu dürfen.

Sind Sie neugierig auf Karate? Auf www.karate-gipfoberfrick.ch finden Sie weitere Informationen zu unserem Klub.