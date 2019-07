Am letzten Sonntag fand in der Turnhalle Grünfeld in Jona die Karate Meisterschaft des Kimura Shukokai International Schweiz statt. Über 250 teilnehmende Karateka`s (Schüler) aus der ganzen Schweiz waren mitdabei. Die entsprechend vielen Zuschauer bekamen eine äusserst spannende Darbietung des Kimura Shukokai Stils zu sehen.

Besonders stolz kann die etablierte Schweizer KSI Karateschule Limmattal aus Spreitenbach mit 4 bestehenden Weltmeistern vom letzten Jahr sein, das mit 46 Teilnehmern das Turniergeschehen aktiv und positiv mitbeeinflusste. So haben die Schüler der acht Jahre alten Schule grosse Erfolge erzielt und konnten für sich und ihr Dojo insgesamt 39 Medaillen erkämpfen.

In allen Alters- und Niveauklassen eingeteilten Kategorien wurde sehr fair bis zum erkorenen Sieger gekämpft. Dies in den Disziplinen; Kumite (Kampf), Kata (Schattenkampf) und Teamkata.

Es gab viel Lachen, stolze Blicke, Zufriedenheit… aber auch Tränen und Enttäuschung. Nicht jeder konnte gewinnen! Aber das wichtigste war; teilgenommen, viel gelernt und somit für sich profitiert zu haben.

Europameisterschaft im Herbst kann kommen:

Die Schulleiter Sensei Dani Karakoc (6. Dan) und Sensei Nina Schreiner Karakoc (5. Dan) sehen in den Erfolgen ihrer Schüler eine Bestätigung ihrer harten Arbeit im Training mit den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. „Wir wollen uns jetzt aber nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen, sondern gehen mit vielen neuen Erkenntnissen und Eindrücken ins Dojo zurück.

Mit unseren Nationalkader, Schule Karate Limmattal stellt 11Athleten, arbeiten wir weiter daran, um an der kommenden Europameisterschaft in Portugal vom 09.-13. Oktober mit Erfolg abzuschliessen.“, ergänzen die beiden Karatelehrer.

„Das wichtigste aber ist, dass unsere Schüler lernen mit Erfolgen und Niederlagen umzugehen und Ihre Energie für Positives in Ihrem Leben und sozialem Umfeld einzusetzen vermögen.“ Fügt Nina hinzu.

KSI Karate Limmattal

Im Erdgeschoss des roten Hochhauses

Shopping-Center 13

8957 Spreitenbach

ksi@shukokai-karate-limmattal.ch

www.karatelimmattal.ch