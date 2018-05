Dahinter gab es einen Zweikampf zwischen Ziefen und Laufen, welcher die Ziefener mit 8 Punkten Vorsprung für sich entschieden. So blieb den Gruppenschützen aus Laufen die Bronzemedaille. Deutlich geschlagen war die Gruppe aus Sissach 1, die sich als Vierte, dennoch für die eidgenössischen Runden qualifizierten konnte.

Diegten im Feld D wie im Vorjahr

Wie bereits im letzten Jahr wurde die diesjährige Gruppenmeisterschaft der Ordonanzgewehre in zwei Felder, dem Feld D, in welchem alle Ordonanzgewehre zugelassen sind und dem Feld E, in welchem das Sturmgewehr 57/03 aufgrund der verbesserten Visierung nicht zugelassen ist, durchgeführt.

Da die Kategorie D am Morgen ihren Wettkampf bewältigte, bemerkt man, dass im Feld D bedeutend bessere Resultate erzielt werden gegenüber dem Feld E. Wie bereits im letzten Jahr dominierten die Diegter Schützen und konnten so mit 27 Punkten Vorsprung die Goldmedaille in Empfang nehmen. Dahinter gab es einen Kampf zwischen Hemmiken 1, Wintersingen, Bennwil 1 und Arlesheim.