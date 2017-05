Gleich 3 Gruppen konnten sich für den diesjährigen Final der Kantonalen Gruppenmeisterschaft qualifizieren. Ein Blick auf die Resultate zeigt, dass die Lauffohrer-Schützen keinen Winterschlaft hatten, und mit Ihnen am Finaltag für einen Podestplatz zu rechnen ist. Bestimmt gehören sie in den engeren Kreis der Favoriten-

Die Vorbereitungen für den Finaltag welcher am 20. Mai in Buchs stattfindet, haben begonnen. Wir sind gespannt, drücken die Daumen, und hoffen einen weiteren Erfolg zu erzielen.

Gruppe Steinbruch: 698 Punkte

Walter Schumacher 146, Rene Chopard 140, Sascha Wicki 140, Hans Schumacher 137, Thomas Chopard 135

Gruppe Jäger: 685 Punkte

Michael Hossle 142, Michael Casati 138, Claudio Ferrara 137, Manuela Vogt 135, Peter Haussener 133

Gruppe Kombo3: 634 Punkte

Daniela Wicki 137, Daniela Casati 136, Mark Bäumer 126, Michael Schütz 120, Fabienne Trost 115