Das routinierte Team des SOSV mit Hanspeter Meister und Miriam Haefeli an der Spitze sorgte für einen ruhigen, professionellen Ablauf dieser Titelwettkämpfe. Sie wurden dabei von Daniel Hafner und Oliver Brechbühl im Bereich der Resultaterfassung und Präsentation sowie von Remo Ceccini als Wettkampfleiter tatkräftig unterstützt. Und damit alles nach ISSF-Vorschriften ablief, war auch Walter Oesch einmal mehr im Einsatz. Er musste jedoch nur sehr selten seine ominösen gelben Karten gegenüber den Teilnehmern zur Hand nehmen.

Sie alle wurden zudem unterstützt durch den Bezirksschützenverband Solothurn-Zuchwil mit Alexander Rudolf von Rohr an der Spitze, die sich spontan bereit erklärte, die Durchführung dieser Titelwettkämpfe zu übernehmen und dafür sorgte, dass nebst guter Infrastruktur in der Mehrzweckhalle Brühl, Solothurn, auch für Getränke und Speisen gesorgt war.

Dürftiges Teilnehmerfeld bei den Pistolenwettkämpfen

Bei den Pistolenwettkämpfen war die Beteiligung einmal mehr sehr dürftig. Wo waren all die Teilnehmer, welche in ihren Vereinen mit der Pistole 10m trainieren und Wettkämpfe bestreiten? Es sollte doch für alle einen Saisonhöhepunkt darstellen, an den Kantonalen Titelwettkämpfen teilzunehmen! So konnten mangels Teilnehmer weder bei den Frauen noch bei den U17 Medaillensätze verteilt werden.

Bei den Frauen siegte wie im Vorjahr Esther Thomann (Büren) und bei den U17 Christoph Saladin (Büren). Bei der Elite lag nach dem Vorprogramm Markus Abt (Oberbuchsiten) mit 569 Punkten in Führung. Im anschliessenden Final zeigte sich schon bald, dass die Erstplazierten aus dem Vorprogramm auch jene sein werden, welche schlussendlich die Podestplätze einnehmen werden. Matthias Saladin (Büren) verteidigte bis am Schluss seinen 3. Rang, während Vorjahressieger Andreas Kissling seinen Vereinskollegen Abt überholte und somit seinen Titel vor Abt verteidigte.