Fleissig Medaillensammeln konnte der Fricktaler Nachwuchs beim diesjährigen Junioren-Cup in Allschwil. Insgesamt 66 Einzelmedaillen, davon 11 goldene konnten gewonnen werden, dazu noch fünfmal Silber und einmal Bronze in den Staffeln. Knapp 70% der Starts wurden in neuer Bestzeit beendet, so dass Schwimmer und Trainer am Sonntagabend höchst zufrieden den Heimweg antraten.

Mit 4 Siegen über 100m Freistil (1.24,99 B), 100m Brust (1.39,37 B), 100m Schmetterling (1.39,60 B) und 100m Lagen (1.34,71 B) sowie Bronze über 100m Rücken (1.39,59) war Juliette Siegfried (Jg. 08, Frick) erfolgreichste Fricktalerin. Zwei Siege erschwammen Julius Ilten (Jg. 04, Kleindöttingen) über 100m Lagen (1.12,70 B) und 100m Rücken (1.14,95) sowie Svenja Steiner (Jg. 03, Anwil) über 200m Freistil (2.37,50 B) und 50m Schmetterling (35,19 B). Eine Goldmedaille ging an Elina Fey (Jg. 08) und Lia Schiess (Jg. 06, beide Frick), jeweils über 100m Rücken in 1.37,42 (B) bzw. 1.19,83 (B) sowie an Joshua Weibel (Jg. 07, Stein) über 100m Lagen (1.43,02 B).

Fünfmal Silber sicherte sich Rebecca Rau (Jg. 04, Lörrach) u.a. in 1.15,01 (B) über 100m Rücken, 2.25,13 (B) über 200m Freistil und 34,56 (B) über 50m Schmetterling. Vier Silbermedaillen erreichte Lewis Rippstein (Jg. 06, Frick) u.a. in 1.28,61 (B) über 100m Schmetterling und in 1.24,68 über 100m Rücken. Dreimal Silber holten Silvan Kopp (Jg. 05, Bözberg) über 50m Freistil (31,16 B), 100m Rücken (1.17,03 B) und 100m Schmetterling (1.23,63 B) sowie Solana Weichelt (Jg. 07, Elfingen) über 100m Rücken (1.30,53 B), 100m Brust (1.45,92) und 100m Schmetterling (1.40,97 B). Zweimal Silber erschwammen Pietro D’Ambrosio (Jg. 07, Möhlin) über 100m Freistil (1.27,41 B) und 100m Brust (1.54,86 B) sowie Nevin Rippstein (Jg. 08, Frick) über 100m Brust (2.07,72 B) und 100m Schmetterling (2.20,79 B). Massimo Profeta (Jg. 04, Frick) schwamm bei seinem ersten Wettkampf nach seiner Rückkehr zum Schwimmsport ebenfalls gleich aufs Treppchen, er war u.a. mit Silber über 100m Lagen in 1.23,61 (B) erfolgreich.

Drei Bronzemedaillen nahm Larissa Sutter (Jg. 04, Frick) mit nach Hause, u.a. in 30,93 (B) über 50m und in 1.06,04 (B) über 100m Freistil. Zweimal dritte wurden Lina Jörnmark (Jg. 05, Rothenfluh) über 100m Rücken (1.25,88) und 50m Schmetterling (39,26 B), Jolina Wächter (Jg. 04, Oeschgen) über 50m und 100m Schmetterling (35,41 B bzw. 1.22,20) sowie Samuel Zidek (Jg. 04, Herznach) über 100m Schmetterling (1.27,35 B) und 100m Lagen (1.24,20 B). Eine Bronzemedaille erkämpften Yelda Bostan (Jg. 06, Stein) über 100m Rücken (1.24,67 B), Jasmin Fey (Jg. 06, Frick) über 100m Schmetterling (1.27,38) und Cynthia Wiedemann (Jg. 05, Rheinfelden) über 50m Freistil (34,15 B). Mit Platz 4 knapp am Treppchen vorbei schrammten Linda Egger u.a. über 100m Lagen (1.34,03 B) und Carina Sutter (beide Jg. 07, Frick) in 1.34,07 (B) über 100m Rücken.

Weitere Bestzeiten erzielten Leonie Keller (Jg. 06, Rheinfelden), Lia Michel (Jg. 05, Zuzgen), Enya Pietzonka (Jg. 04, Magden) und Mia Gisler (Jg. 06, Frick), die ihren ersten Wettkampf absolvierte. Ihre beste Platzierung erreichte Leonie mit Platz 11 über 200m Freistil (3.23,75 B), Lia mit Platz 5 über 100m Schmetterling (1.39,74 B), Enya mit Platz 8 über 200m Freistil (2.43,02 B) und Mia mit Platz 8 über 50m Brust (56,84 B).

Silber sicherten sich die Staffeln der Jungs über 4x50m Freistil und Lagen mit Julius Ilten, Samuel Zidek, Silvan Kopp und Massimo Profeta sowie die Mädchen mit Lina Jörnmark bzw. Jolina Wächter, Svenja Steiner bzw. Enya Pietzonka, Rebecca Rau und Larissa Sutter. Die jüngeren Mädchen holten mit Lia Schiess bzw. Lina Jörnmark, Yelda Bostan, Jasmin Fey und Cynthia Wiedemann Silber über 4x50m Lagen und Bronze über 4x50m Freistil.