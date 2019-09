Der 17-jährige Gansinger bewies Nervenstärke. 90 Punkte in der Qualifikation bedeuteten Rang 3. Im Final der besten Acht gelang Robin Moser in der Schiessanlage Röti in Möhlin als einzigem Schützen eine Steigerung. Mit 92 Punkten aus 10 Schüssen stiess er auf Rang 1 vor. Robin Moser strahlte beim Rangverlesen: „Diesen Sieg habe ich nicht erwartet.“