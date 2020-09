Jugilager Wangen bei Olten vom 01.08. - 07.08.2020 in Sedrun

Jugilager Sedrun 2020 - Jugi Wangen bei Olten

1.8.20

Endlich war es wieder soweit. Nach zwei Jahren Warten, freuten sich 45 Kinder und neun Leiter riesig auf das Lager der Jugi Wangen. Ganz nach dem diesjährigen Motto „ Tour de Suisse“ trafen wir pünktlich wie die Schweizer Uhren um neun Uhr am Bahnhof in Wangen ein. Sofort ging es zum Check in, wo wir uns die Jugilagershirts schnappten, bevor es dann zur nächsten Station Händedesinfektion ging. Bald darauf sassen wir auch schon im Car Richtung Sedrun, wo das diesjährige Jugilager stattfand.

Der Weg dorthin war zwar kurvig aber die Aussicht wunderschön. Auf dem Oberalppass machten wir eine kleine Pause, bevor wir dann endlich in Sedrun eintrafen. Nach dem Einrichten der Zimmer, der Bekanntgabe der Gruppeneinteilung und dem Basteln unserer Gruppenplakate gab es ein leckeres Apéro und anschliessend Burger mit Kartoffelsalat. Der Tag endete mit einem riesigen Feuerwerk und leckeren Desserts von all den Mamis und Papis, die sie für uns zubereitet haben. Danke!

2.8.20

Nach einer mehr oder weniger ruhigen Nacht und einem stärkenden Frühstück ging es schon los mit der ersten Sportdisziplin. Ob beim Thurgauer Wortsalat, beim Wasserkampf oder beim Schiessen wie Wilhelm Tell, alle gaben Vollgas um am Ende der Woche den Titel der Jugilagermeisterin oder des Jugilagermeisters zu gewinnen. Der Casinoabend mit diversen Spielen wie Blackjack und Roulette rundeten den Tag ab.

3.8.20

Der Tag begann leider mit Regen. Gut angezogen ging es für uns aber trotzdem auf den Hartplatz der Turnhalle Sedrun. Nach dem Pferderennen und dem Käserollen hatten wir uns die Mittagspause mehr als verdient. Trotz Regen ging es nach dem leckeren Mittagessen wieder nach draussen um den Crosslauf zu absolvieren. Dieser war sehr anstrengend und alle freuten sich am Abend auf die warme Dusche. Danach war chic machen angesagt, denn Mister und Miss Jugilager wurden gekürt. Die Krone ging dieses Jahr an Tami und Etienne.

4.8.20

Nach einer kalten Nacht starteten wir in den neuen Tag. Am Morgen buddelten wir im Sand, fuhren Ski und liefen einen Hindernisparcours. Nach einer Stärkung am Mittag folgten der Speer- und Weitwurf aber auch Seilziehen war mit dabei. Beim Abendprogramm durften alle ihre Werbetheater, welche sie seit dem ersten Tag übten, vorführen. Das Plakat vom ersten Tag wurde ebenfalls präsentiert und bewertet.

5.8.20

Heute wurden wir zum Glück von der Sonne geweckt. Nach dem Frühstück brachen wir zu unserer Wanderung auf, die uns zum Campingplatz in Disentis führte. Am See grillierten wir und die Mutigen sprangen sogar in den Badesee. Trotz kaltem Wasser hatten alle viel Spass. Die Rückreise traten wir mit dem Zug an und zur Belohnung gab es für alle noch eine kleine Erfrischung. Zu Hause angekommen und hungrig vom vielen Gehen gab es ein leckeres Abendessen bevor wir dann alle im Pyjama zum Kinoabend gingen. Hundemüde fielen wir später ins Bett und waren gespannt was am nächsten Tag auf dem Programm stand.

6.8.20

Durch die Sonnenstrahlen geweckt und vom Frühstück gestärkt, versammelten wir uns vor dem Haus für das morgendliche Aufwärmen. Nach den zwei Disziplinen Entenfischen und Memory brauchten wir die Stärkung durchs Mittagessen noch nie so wie heute. Denn am Nachmittag wurde es richtig anstrengend. Wir absolvieren einen Orientierungslauf quer durch Sedrun. Mit dem OL entdeckten wir das Dorf erst richtig. Eine der Leiterinnen erwischten wir gar beim Geld über die Grenze schmuggeln. Beim Abendessen hat uns die Küchencrew Sandra und Mättu noch ein letztes Mal mit einem superleckeren Essen verwöhnt. Später wurden dann die Jugilagermeister gekrönt. Gewonnen haben Felix Nebiker und Lia Wymann, die einen Pokal in Empfang nehmen durften. Doch es ging keiner leer aus. Alle durften einen tollen Preis auswählen, welche wir unseren Sponsoren zu verdanken haben. Merci!

7.8.20

Am Abreisetag gab es ein leckeres Frühstücksbuffet. Danach haben alle ihre Koffer gepackt und das Haus musste gründlich geputzt werden. Nach einer tollen Lagerwoche brachen wir müde, wehmütig aber auch glücklich über den Verlauf des tollen Lagers nach Hause auf und freuen uns jetzt schon aufs Jugireisli im 2021!

Die Gruppenleiter Lia, Bela, Sjlas, Zoé, Orlando, Merlin und Dayan

Anina Christ