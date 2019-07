Da das Eidgenössische Turnfest in diesem Jahr ganz in der Nähe stattfand, bestand die Möglichkeit, an diesem seltenen Anlass teilzunehmen. Die Jugikinder, welche sich schon vor langer Zeit für das Grossereignis angemeldet hatten, starteten im Vorfeld mit dem Leichtathletiktraining draussen, sobald es das Frühlingswetter zuliess.

Am Freitag, 15. Juni, war es dann endlich soweit. Alle fanden sich bereits um 5:45 Uhr am Bahnhof in Kölliken ein. Von dort ging es mit dem Zug nach Aarau und anschliessend zu Fuss in den Schachen.

Angekommen, erwartete uns der grossartige Anblick des riesigen Festgeländes. Stolz posierten alle im Jugidress auf dem riesigen Holzschriftzug «AARAU».

Nach dem Einlaufen ging es um 8:00 Uhr pünktlich mit dem ersten Wettkampf los. Dieser war Ballweitwurf. Um 09:30 Uhr folgte der Weitsprung und um 11:00 Uhr bestritten wir bereits den letzten Wettkampf, die Pendelstafette über 60 Meter.

Der volle Einsatz der Jugendlichen wurde mit einer sehr guten Gesamtnote von 26.31 belohnt. Die Maximalnote beträgt 30. Somit ist die Jugi Kölliken auf dem 22. Rang von über 100 teilnehmenden Jugis in der gleichen Stärkeklasse.

Als alle Disziplinen erfolgreich absolviert waren, nahmen wir unser Mittagessen im Schatten einiger Bäume ein. Von da an durften sich alle auf dem Festgelände vergnügen. Es gab viele verschiedene Attraktionen wie einen Seilpark, Hindernisparcours, Glücksräder usw..

Am späteren Nachmittag besammelten wir uns wieder und traten gemeinsam den Heimweg an. Der Tag war für alle ein grosses Erlebnis und ein Riesenspass. Als kleiner Bonus mussten die teilnehmenden Jugikinder an diesem Tag nicht die Schule besuchen.