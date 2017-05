Am Sonntag, 21.05.2017 machte sich das Leiterteam der Jugi Eiken mit 24 Kindern mit den Velos auf den Weg nach Stein, um an der LAEM teilzunehmen. Unsere Kinder kämpften in den Kategorien U10 bis U18 in allen Disziplinen um die begehrten Medaillen. Viele Resultate waren zwar unter den Top 15, es reichte jedoch nur für eine Podestplatzierung. Wir gratulieren Janis Brutschi für den tollen 2. Rang im Ballwurf der Kategorie U10. Alle haben ihr Bestes gezeigt und den Anlass mehr oder weniger unfallfrei genossen.

Das Leiterteam der Jugi Eiken bedankt sich für den tollen Einsatz der Turnerjugend und dem TV Eiken für die super Organisation.