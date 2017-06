Jugi Eiken am Turnfest in Muri

Am frühen Donnerstagmorgen standen fast alle Kinder der Jugi Eiken, welche sich für das Turnfest angemeldet hatten, am Treffpunkt bereit. Gemeinsam fuhren wir um 6.26 Uhr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Muri. Nach der Anmeldung suchten wir ein Plätzchen für das Lager aus. Da wir so früh da waren, fanden wir zum Glück noch einen Schattenplatz. Um 9.06 Uhr starteten wir dann mit der Pendelstafette und dem Unihockey Parcours. Die 29 Jungs und Mädchen liefen was das Zeug hielt. Ohne Wechselfehler bekamen wir die Note von 7.92. Mit den 9 Knaben am Parcours erhielten wir die Note 7.59. Nach einer kurzen Pause wärmten sich 33 Kinder für den Weitsprung und 6 für das Kugelstossen auf. Im Weitsprung gab es am Ende die Note von 8.45. Die Kugelstösser erreichten eine Note von 7.52. Dann um 11.06 mobilisierten alle ihre letzten Kräfte. Mit 24 Kindern im Ballwurf gab es die Note 8.65 und im Spieltest Allround durften wir am Ende die Note von 7.69 in Empfang nehmen. Nach getaner Arbeit machten wir noch ein Foto der Kinder und fassten dann an der Fassstrasse unser verdientes Mittagessen. Bevor wir uns auf den Heimweg machten, durften die Kinder noch das Festgeländer erkunden. In Eiken angekommen wurden die Kinder bereits von ihren Eltern erwartet. Mit der Endnote von 24.44 sind wir in der 1. Stärkeklasse auf dem 38 Schlussrang gelandet. 56 Vereine haben teilgenommenen.

Wir können auf ein schönes Turnfest in Muri zurückschauen.