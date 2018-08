Die Beginners Band und das Jugendspiel Rohrdorferberg unter der Leitung von Beat Fischer laden Sie am Samstag 22. September 2018 zum alljährlichen Unterhaltungskonzert in die Mehrzweckhalle Rüsler in Niederrohrdorf ein. Das Konzert steht unter dem Motto „S Jugendspiel macht Feire“. Nebst warmer Küche ab 18.15 Uhr, Tombola, Kuchenbuffet und Barbetrieb nach dem Konzert, erwartet Sie ein unterhaltsamer und abwechslungsreicher Abend. Der Eintritt ist frei, es gibt eine Kollekte.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



Weitere Infos finden Sie www.jsr.ch