Am Samstag 10. Juni 2017 traf sich eine Gruppe der Jugi Dulliken um 08:30 Uhr beim Gemeindezentrum Dulliken. Bei idealen Wetterverhältnissen und bester Laune reisten 13 Kinder und 3 Leiter im Car nach Romoos ins Zyberliland. In Romoos angekommen, startet wir sogleich mit unserer Wanderung zu unserem ersten Ziel, die Zyberlibahn, eine riesige Murmelbahn. Mit viel Freude rannten die Kinder den Kugeln hinterher und unten angekommen mit den Kugeln in der Hand wieder hinauf zum Start. Nach einer kurzen Trinkpause ging unsere Wanderung nun weiter ins Bärgmandlidorf, wo es viele Tunnel aus geflochtenen Weidenästen gibt. An der Nüütelimine verbrachten wir die Mittagspause. Im Bach konnten die Kinder das Wasser stauen und umleiten, Wasserräder antreiben oder einfach die Füsse kühlen. Nach der leckeren Wurst oder dem feinen Sandwich ging es nun weiter an der Waldarena und dem Eschenhaus vorbei in Richtung dem Highlight des Tages. Die Talherrenburg ist ein grosser Spielplatz mit Brücken und einer Rutschbahn, mit Balken zum Balancieren und Gelegenheiten zum klettern, wo die Kinder die letzten Energiereserven verbrauchten. Zurück im Dorf Romoos wartete der Car schon auf uns, der uns nach Hause führte. Pünktlich um 17:00 Uhr übergaben wir glückliche und zufriedene Kinder den wartenden Eltern.

Katja Fölmli