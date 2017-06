In diesem Jahr erwartete die Kinder ein besonderes Highlight auf der Jugendreise. Die Feuerwehr ermöglichte uns einen spannenden Einblick in ihre Arbeit. An verschiedenen Posten wurden Bälle von Pylonen gespritzt, der Einsatz eines Wasserwerfers geübt, die Wärmebild-Kamera getestet und spannenden Erklärungen im Feuerwehrmagazin gelauscht. Wie echte Feuerwehrleute stürtzten sich die Kinder in Brandschutzkleider und bekämpften mit einer Löschdecke einen Brand. Der lehrreiche Vormittag wurde gekrönt durch die Fahrt im Mannschaftswagen. Der in 2016 angeschaffte Transporter bot zusammen mit dem Ölwehrfahrzeug erstaunlicherweise Platz für die 20 Kinder und 2 Leiter. Von der Baldegg führte ein Spaziergang zum Gebenstorfer Horn. Dort entfachten wir ein Feuer und grillierten mit selbstgeschnitzten Stöcken Würste und feines Stockbrot. Gestärkt wurde anschliessend die Umgebung unsicher gemacht - Balancieren auf Baumstämmen, Entdecken der Bruederhöli, einen Berghang hoch klettern oder die Aussicht auf Untersiggenthal geniessen. Nach dem abenteuerreichen Nachmittag im Wald machten wir uns fröhlich zurück auf den Weg nach Untersiggenthal. Die Leiter freuen sich über die glücklichen Gesichter und den nicht mehr erwarteten Sonnenschein. Ein ganz besonderer Dank geht an den Feuerwehr Kommandanten Thomas Gaupp und seinen Kollegen für ihren Einsatz für unsere Jugend. Kommandant Gaupp „hofft einige der Jugendlichen als Verstärkung der Truppe bald wieder zu sehen“.