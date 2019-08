Am Dienstag, 27. August, schon zwei Tage vor dem legendären IAAF Diamond League Final, kommt Weltklasse Zürich mit den Leichtathletik-Stars nach Aarau. Rund 100 Kinder und Jugendliche bekommen die einmalige Chance mit ihren grossen Idolen zu trainieren. Bei „Jugend trainiert mit Weltklasse Zürich“ in Aarau steht mit dem Schweizer Sprinter Alex Wilson der schnellste Mann der Schweiz im Einsatz. Unterstützt wird er vom Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler, dem 100m-Meetingrekordhalter Yohan Blake und der Schweizer Siebenkampf-Rekordhalterin Géraldine Ruckstuhl.





Diesen Tag werden die rund 100 Kinder und Jugendlichen mit Sicherheit noch lange in Erinnerung behalten. Viel Spass, wertvolle Trainingstipps, strahlende Kinderaugen und sportliche Motivation sind zwei Tage vor «Weltklasse Zürich» in Aarau garantiert. Im Vorfeld des legendären IAAF Diamond League Finals stehen grosse Leichtathletik-Namen mit dem Nachwuchs auf dem Sportplatz. Die grösste Turnstunde der Schweiz ist jedes Jahr eines der grossen Highlights in der Woche von Weltklasse Zürich.

Mit Géraldine Ruckstuhl, die sich erst vor wenigen Wochen zur U23-Europameisterin im Siebenkampf gekürt hat, und Alex Wilson stehen zwei der ganz grossen Schweizer Leichtathletik-Cracks im Aarauer Schachen am Start und geben ihre Tipps und Tricks den Kids weiter. Ruckstuhl, welche selbst zur sogenannten «UBS Kids Cup Generation» gehört, gilt für viele Kids als grosses Vorbild, da sie wie einige von ihnen auch, an den UBS Kids Cup Schweizer Finals grosse Erfolge gefeiert hat und nun ihren Durchbruch bei den «Grossen» geschafft hat. Unterstützt werden die beiden Schweizer Stars durch den Deutschen Thomas Röhler, den amtierenden Speerwurf Olympiasieger und Europameister. Mit seiner persönlichen Bestleistung von 93.90m liegt Röhler auf Platz drei der ewigen Weltbestenliste des Speerwurfes. Ganz schnelle Unterstützung erhält unser Schweizer Rekordhalter Alex Wilson durch den Jamaiker Yohan Blake, seines Zeichens 100m Meetingrekordhalter und zusammen mit Tyson Gay der zweitschnellste Mann aller Zeiten über die 100m.

Losglück regelt die grosse Nachfrage

Der Andrang auf «Jugend trainiert mit Weltklasse Zürich» war auch in diesem Jahr wieder riesig. Mehr als 2500 leichtathletikbegeisterte Kinder wollten sich diesen grossen Tag nicht entgehen lassen. Da aber nur 1000 Plätze zur Verfügung stehen, musste das Los über die Glücklichen entscheiden. Sie treffen am 27. August ihre Idole zum exklusiven Training.

Diese Stars trainieren mit den Kindern in Aarau (Änderungen vorbehalten, Stand 15. August 2019):



Alex Wilson (LAS Old Boys Basel / 100m, 200m)

Schweizer Rekordhalter 100m & 200m, EM-Bronze 200m 2018

Thomas Röhler (GER / Speerwurf)

Olympiasieger 2016, Europameister 2018

Géraldine Ruckstuhl (STV Altbüron / Siebenkampf)

Schweizer Rekordhalterin Siebenkampf & Speerwurf, U23 Europameisterin Siebenkampf 2019

Yohan Blake (JAM / 100m, 200m)

100m Meetingrekordhalter, Weltmeister 100m 2011, Vize-Olympiasieger 100m & 200m 2012

Kontaktperson für Medienanfragen:

Philip Salathe

Email: philip.salathe@btv-athletics.ch

Tel: 079 511 85 03

Hinweis für Medienschaffende:

Während des Anlasses liegt der Hauptfokus der Athletinnen und Athleten auf dem Training mit den Kindern. Kurzinterviews können in Absprache mit dem Medienverantwortlichen vereinbart werden. Bitte vorgängig Kontakt aufnehmen.

Ablauf:

17:25 – 17:30 Uhr Ankunft Helikopter

17:30 – 17:35 Uhr Begrüssung und Vorstellen der Athleten / kurzes Interview

17:35 – 17:45 Uhr Gemeinsames Einlaufen

17:45 – 18:35 Uhr Training in Gruppen

18:40 – 19:20 Uhr „Erdgas Volunteer of the Year“ / Autogrammstunde

19:20 – 19:25 Uhr Kontakt Medien

19:25 – 19:30 Uhr Verabschiedung Athleten

Veranstaltungsort: Leichtathletikstadion Schachen, Schwimmbadstrasse, 5000 Aarau