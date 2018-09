Die Jugendriege des Sportverein Oftringen STV nahm am Kreisspieltag des Zofinger Kreisturnverbandes in Safenwil teil. Wir konnten 2 Mannschaften in der Disziplin Linienball stellen und zwar eine Mixed und eine Mädchen-Mannschaft.

Zeitgleich starteten wir am letzten Samstag um 09.15 Uhr je unser erstes Spiel. Mit je einem Sieg ging es Spiel um Spiel weiter. Die Mixed Mannschaft war mit ihren Spielen früher fertig als die Mädchen. Diese mussten noch zum Rangspiel antreten, aber erst kurz davor wurde es uns mitgeteilt, dass wir um den 1. oder 2. Rang spielen werden.

Bei der Mixed Mannschaft hatten wir keine Ahnung wie das Turnier verlaufen war. Umso stolzer und glücklicher waren die Spielerinnen und Spieler, dass sie in ihrer Kategorie beim Rangverlesen zuoberst auf das Siegerpodest konnten. Auch die Mädchen hatten den 1. Rang im Linienball der Mädchen erreicht und durften auch ein grosses Pack Gummiringe und einen Tipp-Kick-Ball entgegennehmen.

Etwas durchnässt aber mit grossem Stolz ging es anschliessend nach Hause. Nahtlos ging es auf dem Höchacker in Safenwil nach dem Rangverlesen der Jugend weiter mit dem Volleyballturnier der Aktiven. Der Sportverein Oftringen nahm mit 2 Mannschaften teil. Die jüngere Mannschaft konnte sich sogar, um Platz 5 oder 6, ein Rangspiel ergattern. Schlussendlich blieb ihnen aber der 6. Rang.

Beim Rangverlesen der Aktiven konnten sie eine Flasche Wein und eine Salami entgegennehmen. Weitere Infos über unseren Verein finden sie unter www.sportvereinoftringen.ch