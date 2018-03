Bald folgt der Start der Jugend-Akkordeon-Gruppe (JAG) des HO-Solothurn (HOS) ins Projektjahr 2018! Dieses Angebot ergänzt perfekt den Unterricht welcher individuell an der Musikschule besucht wird und bietet jungen Spieler/innen die Möglichkeit sich unter professioneller Leitung auf Auftritte im Sommer und ein grosses Konzert im Oktober vorzubereiten.

Dabei werden Fähigkeiten gemeinsam in der Gruppe zu Musizieren entwickelt und erweitert, sowie auch neue Erfahrungen dazu gewonnen. Natürlich kommen Spass und Freude nicht zu kurz! Der Start erfolgt mit zwei „Schnupper-Proben“ für Interessierte jeweils am Mittwoch 21. März und 04. April um 18:15 Uhr im Schulhaus Schützenmatt in Solothurn.

Dieser Kurs wird anerkannt und unterstützt von Jugend + Musik. Die aktuellen Mitglieder der Gruppe und die Leitung würden sehr sich freuen, auch DICH im „Team“ des Jahres 2018 zu begrüssen. Weitere Informationen auf der Webseite: www.hosolothurn.ch oder telefonisch bei der musikalischen Leiterin Susanne Weber (Tel. 032 636 11 86)