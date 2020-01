JuBla Biberist Schoggi- & Fondue im Wald

Ein neues Jahr, neues Glück und neue Anlässe bei unserer Jubla Biberist. Am Samstag dem 18. Januar 2020 fingen wir das Jahr mit einem Schokoladen- und Käsefondue an. Doch nicht wie gewöhnlich im Haus oder über einem Rechaud mit Kerze , nein, wir machten etwas Neues, Spezielles und nicht Alltägliches, ein Fondue über dem offenen Feuer. Die Jubla Biberist will wieder mehr in der Natur und im Freien sein, den Jubla Kindern eine andere Lebensweise bieten dem Alltag zu entfliehen , ruhig und entspannt den Samstag zu geniessen. Deswegen gingen wir mit einer kleineren Gruppe in den Wald, dies war ein besonderer und gut gelungener Tag , mit Unterhaltungsspielen und dem Naschen verging der Nachmittag im Nu. Den Kindern hat es riesigen Spass gemacht .

Wir wünschen uns wieder so einen gelungenen Anlass, das nächste Mal am 29.02.20 in der Turnhalle mit Übernachten. 😊