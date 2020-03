Jubiläumskonzert des Gemischten Chors Riniken

Der Gemischte Chor Riniken kann im Jahr 2020 sein 75-jähriges Bestehen feiern. Aus diesem Anlass hat er sich entschlossen, ein grosses Werk aufzuführen, die Messe in G-Dur von Franz Schubert. Diese Messe wird als eines der bedeutendsten Jugendwerke des damals erst 18-jährigen Komponisten angesehen und gilt unter den vier frühen Messen als die gelungenste.

Die Jubiläumskonzerte finden statt am:

Samstag, 21. März 2020, 17.00 Uhr in der Kirche Rein

Sonntag, 22. März 2020 um 17.00 Uhr im Zentrum Lee in Riniken

Neben Solisten der Musikhochschule Basel wird ein ad-hoc-Ensemble des Orchestervereins Brugg mitwirken.

Der Gemischte Chor Riniken zählt aktuell 36 Mitglieder. Mit Konzerten und musikalischen Projekten will er das kulturelle Leben in der Region mitgestalten. Das Repertoire umfasst Werke aus allen Epochen der klassischen Musik. Nach wie vor pflegt der Chor auch ein umfangreiches Volksliedgut und legt grossen Wert auf unbekannte oder in Vergessenheit geratene Stücke.

Für die Aufführung der Schubert-Messe hat sich der Chor mit Gastsängerinnen und -sängern verstärkt. Das Publikum darf sich auf ein besonderes musikalisches Ereignis freuen, passend zum Jubiläum des Chores!