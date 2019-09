Jubiläums-Fest 75 Jahre TSVB –

Sa. 7. Sept. 2019 - im Berikerhus

Rund 80 Mitglieder mit Partnern und dem Nachwuchs nahmen gerne die Einladung zur Jubiläumsfeier des TSV Berikon an. Das OK Thomas Koller, Bettina Huber, Tamara Bruggmann, Alex Bodmer + Adrian Brumann sei herzlich für die Organisation des Jubiläums gedankt. Bei Sonnenschein wurden alle vor dem Berikerhus mit Tranksamen und Häppchen von Präsident Adrian Brumann herzlich begrüsst und man tauschte sich rege aus. Die Kids konnten sich sportlich in der Halle vergnügen.

Alsbald begaben sich Alle ins Foyer des Berikerhus um sich an den schön geschmückten Tischen zu platzieren. Adrian Brumann liess die letzten TSVB-Jahre Revue passieren, dazu liefen viele Bilder via Beamer aus vergangenen Zeiten. Besonders beindruckten die Bilder der strammstehenden Berikern an den Sportfesten. Auch wurde früher Theater gespielt und gemeinsam gewandert. Pfarrer Max Minder und später Pfarrer Notter waren damals noch Personen, welche zum Wohle des Vereins als Präses amteten.

Max Ackermann’s Album liess so manchen staunen, wie man früher turnte und die Geselligkeit pflegte. Er darf auf 74 Jahre TSVB zurückblicken und im kommenden Januar wird er seinen 90. Geburtstag feiern. Von 1951 – 1953 war er Präsident des Kath. Turnvereins St. Mauritius, Berikon und hatte in den vielen Jahren verschiedene Ämter inne. Auch als Ehrenmitglied ist er immer noch am ganzen Geschehen interessiert. Der Aktivverein besteht heute aus der Männer-, Fitness- und später entstandener PowerTeam-Riege.

Ebenso gratulierten wir Frauen den «Männern» zu ihrem 75.-igsten. Die Damenriege wurde im Jahre 1954 gegründet welche später in 2 Riegen zwecks verschiedener Interessen, aufgeteilt wurde. Die Turnerinnen, heute Beri-Fit/Volley, nahmen früher auch an Sportanlässen des Verbandes teil. Die Volleyballer und Beri-Fit sind eine Riege. Das 65-jährige Bestehen feierten letztes Jahr die Frauen in ihren Riegen. Später wurde die GymFit-Riege mit vielseitigem Angebot für Frauen gegründet. Die grosse Jugiriege mit vielen Abteilungen sind heute wie alle Riegen selbständig. Jährlich findet eine Delegiertenversammlung aller Riegen statt. Über Neumitglieder würden sich alle Riegen freuen, mehr auf der Homepage des TSV Berikon: https://www.tsv-berikon.ch/

Gemeinderat Otto Eggimann und MR-Mitglied überreichte eine feine Torte an Adrian Brumann für den feiernden TSVB und richtete blumige Worte an Alle im Namen des Gemeinderates.

Das bewährte Küchenteam der HUB's BURG, Rudolfstetten war bereit allen einen feinen Znacht aufzutischen. Nach Salat erlabten sich alle mit Risotto, Braten und Gemüse und den feinen Desserts, was alle genossen haben.

Allen Helfern und dem OK ein grosses Dankeschön für diesen schönen Anlass.

Susanne Stulz