Im phänomenalen Kurzbahnbassin des 2016 fertiggestellten Olympiapools in Uster kämpften 21 Basler Schwimmer erfolgreich um Titel, Podestplätze und persönliche Bestzeiten.

Im Blickpunkt stand Jill Vivian Reich mit ihrem verdienten und souveränen Schweizer Meistertitel über 800m Freistil in 8:51.32 Minuten. Die 20-jährige Allschwilerin holte ausserdem eine Silbermedaille über 400m Freistil.

Tolle Leistungen auch bei den Herren

Auch die Basler Herren zeigten sich in Bestform. Der 24 jährige Maurin Lampart holte gleich drei Bronzemedaillen über 50m, 100m und 200m Brust, sowie die Silbermedaille über 200m Lagen. Last but not least stand auch über 200m Schmetterling mit Tolunay Akcay ein Basler Schwimmer mit einer hochverdienten Bronzemedaille auf dem Podest.

Die Basler Schwimmer gehören mit ihren aktuellen starken Leistungen somit zu den schnellsten Schwimmerinnen in der Schweizer Schwimmsportszene.

Positives Fazit

Insgesamt zieht der Cheftrainer Tobias Gross ein sehr positives Fazit dieser Meisterschaft. Mit einem Titel und sechs weiteren Medaillen war es für den SVB die erfolgreichste Kurzbahn-SM seit Jahren! In der Mannschaftswertung platzierten sich die Damen sowie die Herren auf dem 5. Rang, was insgesamt zum erfreulichen 4. Platz aller Schweizer Vereine reichte und für die Ausgeglichenheit im Team steht.