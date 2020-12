Jahresrückblick der Chlausenzunft Härkingen

Viele schöne von der Chlausenzunft organisierte Anlässe, wie u.a. das Palmbaumbinden, die Bastelnachmittage sowie das Patrozinium, konnten dieses Jahr aufgrund von Covid 19 leider nicht durchgeführt werden.

So freuten sich die Zunftmitglieder umso mehr, dass der Adventskranz für die Kirche unter Einhaltung der Schutzmassnahmen erstellt werden durfte, und nun die katholische Kirche in der Adventszeit schmückt.

Fleissig wurden für den 6. Dezember Samichlaussäckli gefüllt und an die die Kinder des Kindergartens und der 1. – 2. Klasse verteilt. Eine Videobotschaft des Samichlauses wurde über die sozialen Medien im ganzen Dorf verbreitet. Damit konnte der Bevölkerung auch in diesem speziellen Jahr ein würdiger St. Nikolaus-Tag beschert und viele Kinderaugen zum Strahlen gebracht werden, was sehr geschätzt wurde. Zahlreiche Dankesbekundungen erreichten die Zunft.

Die Chlausenzunft Härkingen dankt der Einwohner-, Bürger- und Kirchgemeinde sowie allen Einwohnerinnen und Einwohnern von Härkingen für das Wohlwollen und die Unterstützung, die der Zunft entgegengebracht wird und wünscht eine besinnliche und herzerwärmende Adventszeit, frohe Weihnachten und alles Gute – insbesondere gute Gesundheit – im neuen Jahr 2021.

Chlausenzunft Härkingen