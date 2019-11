Jahreskonzert Musikgesellschaft Obergösgen

Hüttengaudi

war das diesjährige Motto der Musikgesellschaft und der Jugendmusik Gösglingen. Am vergangenen Samstag 23. November, kamen die Freunde lüpfiger Musik auf ihre Kosten. Das Motto spiegelte sich nicht nur in der passenden Auswahl der Lieder sondern auch in der Hallen- und Bühnendekoration, dem Outfit (im zweiten Teil) der Musikanten, selbst das Nachtessen war Bestandteil des Mottos. Für eine witzig-bissige Moderation sorgte das Geschwisterpaar Trudle und Sämu alias Maya Gmür und Marco Lurati.

In der vollbesetzten Mehrzweckhalle in Obergösgen begrüsste die Präsidentin die vielzähligen Zuhörer und eröffnete somit das Jahreskonzert. Dann wurde auch schon der Vorhang geöffnet und die Jugendmusik spielte unter der Leitung von urs Bachofer und Christoph Oeschger gefällige Stücke. NE PARTEZ PAS SANS MOI, GERSHWIN PORTRAIT, WIR SIND HAPPY UND DONEGAL BAY trugen sie voller Freude dem Publikum vor.

Nach einer kurzen Pause setzte sich die MG Obergösgen unter der Leitung von RitA Ékes auf die Bühne. Sie spielten die Lieder EIN STERN DER DEINEN NAMEN TRÄGT, HEIDI und THE BEST OF HELENE FISCHER. Danach konnten sich die Zuhörer bei Kaffee und Kuchen stärken.

Vor dem zweiten Programmteil strömten die Musikanten jodelnd und jauchzend durch den Saal zurück auf die Bühne und man sah dass sie ihre Uniform gegen Dirndl, Alphemd oder sogar Skianzug getauscht hatten. Nach ZILLERTALER HOCHZEITSMARSCH, I HÄTT NO VIU BLÖDER TA, ALPEROSE, I WILL SURVIVE, LIVING NEXT DOOR TO ALICE und TAGE WIE DIESE durften sie nach tosendem Applaus noch den CORNFIELD ROCK spielen. Bei drei Liedern wurden sie unterstütz durch junge Girls mit Akkordeon, Saxophon und Klarinette.

Fazit: der Aufwand monatelangen Probens und Vorbereitens hat sich gelohnt. Der Abend war ein voller Erfolg und wird sicher in bester Erinnerung bleiben. ALLEN BETEILIGTEN EIN RIESENGROSSES DANKESCHÖN!