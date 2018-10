Männerchor und die Formation SöMM. Schwyzerörgeli-Musik, Mutschellen zusammen in Concert

Sie dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Konzert mit gern gehörter Chorliteratur sowie neu einstudierten Liedern freuen.

Dirigentin Liuba Chuchrova hat mit dem Chor wieder viele schöne und gehaltvolle Lieder einstudiert. Zwei Lieder werden zusammen – für Männerchöre eher unge-wöhnlich - mit Schwyzerörgeli begleitet. Diese Formation SöMM.Schwyzerörgeli-Musik Mutschellen wird sie auch zwischen den Gesangsvorträgen unterhalten.

Die Schwyzerörgeli-Musik Mutschellen hat in abwechselnden personellen Besetzungen seit der Gründung im Jahre 1985 in der vielfältigen Schweizer Ländler-musikszene dazu beigetragen, dass der Name der Formation geläufig und ihre Musik einen breiten Publikum vertraut sind.

Bei einigen Liedern wird der Chor vom im Jahre 1988 geborenen Eugen Spiridonov begleitet. Er ist in Grodno, Weissrussland geboren und lebt in der Schweiz.

Ab 18.15 Uhr und nach dem Konzert besteht die Möglichkeit im Pfarreizentrum bei Würstchen, Canapés, Chässchnitte, Kaffee, Kuchen und Getränken und an der Cüpli-Bar gedanklich auszutauschen.

Ticket-Vorverkauf: 056 288 18 20 – 15.10.-19.10. und 22.10.-26.10., je 16-19 Uhr.

Samstag, 27. Oktober 2018, 19.30 Uhr, katholische Kirche Untersiggenthal