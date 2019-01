Am diesjährigen Jahreskonzert der Spielgemeinschaft MG Kestenholz und MG Oberbuchsiten am 26.01.2019 unter dem Motto «Cirque du Chestenholz» dreht sich alles um den Zirkus. Die MZH Kestenholz wird während dem Konzert zum musikalischen Zirkus mit Special Act. Auch in diesem Jahr eröffnet die Young Concert Band um 20.00 Uhr unter der Leitung von Roger Meier das Konzert. Anschliessend werden Sie von der MG Kestenholz unter der Leitung von Thomas Maritz musikalisch durch den Abend geführt. Seien Sie gespannt, wie die Ansagen in diesem Jahr gemacht werden!

Geniessen Sie vor der Unterhaltung von 18.00 – 19.15 Uhr ein feines Essen aus der Küche. Natürlich steht Ihnen nach der Unterhaltung die Küche für Speis und Trank auch noch zur Verfügung. An unserer Tombola und anschliessender Nietenverlosung dürfen Sie Ihr Glück versuchen und können attraktive Preise gewinnen. Um den Abend mit einem feinen Drink ausklingen zu lassen steht unsere Zirkusbar für Sie bereit. Tickets sind an unserem Vorverkauf, vom 21.01. – 25.01.2019 im Spar Kestenholz und natürlich an unserer Abendkasse zu kaufen. Parkmöglichkeiten sind bei der Mehrzweckhalle vorhanden.

Die Spielgemeinschaft freut sich schon jetzt auf Ihren Besuch, am Samstag 26.01.2019 in der MZH Kestenholz. Türöffnung um 18.00 Uhr. Konzertbeginn um 20.00 Uhr.

Marco Ingold