Mit dem traditionellen Jahreskonzert unter der Leitung von Lukas Haefely aus Sursee beschliesst die Musikgesellschaft Zetzwil am Samstag, dem 16. Dezember, das Vereinsjahr 2017. Als Konzert-Ansagerin stellt sich in diesem Jahr Elsbeth Haefeli in verdankenswerter Weise zur Verfügung. Neu ist auch eine Mitternachtshow (um ca. 23.30 Uhr) der Alphorngruppe Leutwil unter der Leitung von Beat Huber. Auch ihnen ein herzliches Willkommen. Ein besonderes Dankeschön gilt einmal mehr unseren Musikkamerad(inn)en von den befreundeten Vereinen, die uns bei unseren Events das Jahr hindurch immer wieder aushelfen und vor allem verstärken.

Zum Konzertprogramm

Mit der Öffnung des Wirtschaftsbetriebes um 18.30 Uhr beginnt der Unterhaltungsabend. Um 20.00 Uhr heisst es Bühne frei für die «Free Drummers» aus Menziken unter der Leitung von Dieter Furrer. Konzertbeginn ist um ca. 20.15 Uhr mit dem rassigen Marsch «Death or Glory» von Robert Browne Hall, arr. von Wesley Brown. Weiter geht es mit Jay Ungars bekannter Komposition «The Ashokan Farewell», arr. von Alan Fernie. Eines der Höhepunkte des ersten Teils ist die «Rhapsody for Euphonium» von James Curnow. Solist ist hier Pascal Brunner. Bestens bekannt auch das darauffolgende Lied «The Godfather Waltz», aus dem Film «Der Pate», von Nino Rota, arr. von Philip Sparke. Mit dem amerikanischen Marsch «Them Basses» von G.H. Huffine, arr. von Ray Woodfield beschliessen die Aktiven den ersten Konzertteil.

Nach einer ca. zwanzigminütigen Pause eröffnet die MG Zetzwil den 2. Teil des Abends mit dem beliebten Lied «Im Toggenburgerländli», nach einem Arrangement von Bruce Fraser. Passend zum Motto «Volkstümliches» sind auch die nachfolgenden Lieder ausgesucht: «Alphorn Ballad» von Dennis Armitage. Die Alphorngruppe Leutwil wird hier den Solo-Part bestreiten, begleitet von der MG Zetzwil. Weiter geht es mit volkstümlichen Weisen für Jung und Alt und dem bekannten Titel «Mir Senne heis luschtig», arr. von Derek M. Boadbent. Boadbent bearbeitete auch das nachfolgende Stück «The Farmer's Fair». Es-Bass-Solisten sind hier Ueli Morgenegg und Stefan Tonkovic. Auch das Arrangement «Ade bin i loschtig gsi» entstammt seiner Feder. Mit der «Golden Brass Polka» von Michal Sladka, arr. von John Howarth, geht der konzertante Teil zu Ende. Aber wer weiss, vielleicht lassen sich die Musikanten ja doch noch zu der ein- oder anderen Zugabe bewegen. Die Musikgesellschaft Zetzwil lädt alle Freunde der Blasmusik ganz herzlich zu ihrem Event ein und würde sich über ihr Erscheinen freuen. (stc-TO)