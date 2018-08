Elf Freunde müsst ihr sein. (Zitat eines Fussballtrainers)

Bei uns heisst es: bei insieme und MS Sports müsst ihr sein. Dann hast du ganz schnell Freunde.

Gell du warst auch schon dabei ….. du wo ist denn der gute Goalie vom letzten Jahr???? Hey wir sind wieder in der gleichen Mannschaft, cool usw.

So wurden unsere Kinder am Montagmorgen auf dem Fussballplatz Zelgli in Seon beim MS Sports Fussballcamp begrüsst.

Beim Fussball spielt es keine Rolle, wer und was man ist, denn es wollen alle das gleiche: der Ball muss ins Netz und zwar so viel wie möglich. Auch bei heissen Temperaturen sind die Kids nicht zu bremsen und geben vollen Einsatz. Cyril der Campleiter hat es auch beim Start gesagt: wir trainieren mehr als die Profis, nämlich 2mal am Tag.

Da bleibt nichts vergessen: Technik, Jonglieren, Laufen, Tore schiessen. Uns begeistert es dabei zu sein und dazuzugehören.

Im Jahr der Fussball WM 2018 lebten über 90 Kinder weltmeisterlich vor wie Integration gelingen kann.

An dieser Stelle auch ein riesiges Danke an Mario Sager (MS Sports) und seine Crew für die unkomplizierte und beispielhafte Zusammenarbeit.

Jacqueline Baumann / Leitung Kids & Teens Club

Mehr Infos unter www.insieme-kids-teens.ch

Der Kids & Teens Club ist ein Freizeitangebot von insieme Aarau-Lenzburg und bietet begleitete Freizeitaktivitäten für Schulkinder mit und ohne Behinderung an.