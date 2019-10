Informationsveranstaltung: Offene Vereinstüren - eine Gewinn fürs Zusammenleben in der Gemeinde

Vereine sind «Türen zur Gesellschaft»: Sie führen direkt hinein ins Gemeinwesen und damit ins Zusammenleben. Dazugehören und verstehen wie es läuft, das wünschen sich auch NeuzuzügerInnen und MigrantInnen. Ihr Mitwirken in Vereinen ist eine grosse Hilfe, um heimisch zu werden.

Gemeinden können Vereine und Zugewanderte einander näherbringen: Damit die langfristige Integration nicht an der Türschwelle stehen bleibt.

Am Beispiel des Sports wird aufgezeigt, wie sich für Zugewanderte der Weg in die Vereine ebnen lässt. Welches sind die Erfolgsfaktoren? Welche Hindernisse können

den Zugang erschweren? Das Publikum erfährt, welche Chancen umgekehrt auch für die Vereine in einer Öffnung zur kulturellen Vielfalt liegen und wer sie dabei unterstützen kann.



benevol Solothurn, die kantonale Fachstelle für Freiwilligenarbeit gibt Tipps für interessierte Gemeinden, die ihre lokalen Vereine und Organisationen sensibilisieren und bekräftigen möchten, ihre Türen explizit auch für

Zugewanderte zu öffnen.

Weitere Interessierte sind an dieser Veranstaltung herzlich willkommen.

Offene Vereinstüren – ein Gewinn fürs Zusammenleben in der Gemeinde

Wann: Montag, 28. Oktober, 16.00 – 18.30 Uhr, anschliessend Apero

Wo: Jugendherberge Solothurn, Rötisaal, Landhausquai 23, 4500 Solothur

Eine Anmeldung ist aus organisatorischen Gründen hilfreich:

https://www.benevol.ch/de/solothurn/kurse.htmlinfo@benevol-so.ch

062 212 26 45

www.benevol-so.ch

benevol Solothurn ist die kantonale Fach-, Beratungs- und Vermittlungsstelle für freiwilliges Engagement. Sie steht in allen Fragen rund um die Freiwilligenarbeit zur Verfügung.