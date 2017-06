Schweizermeister im Kumite Elite Einzel und Vize-Schweizermeister im Kumite Elite Team - Dies die perfekte Bilanz von Ilija Letic, Inhaber der Shinsei Kan Karateschule aus Lenzburg, an der Shobu Ippon Schweizermeisterschaft 2017 in Bern vom 11. Juni 2017.

Er kam, sah und siegte. Das war sehr wahrscheinlich das Motto von Ilija Letic an der Shobu Ippon Schweizermeisterschaft. Denn an diesem perfekten Wettkampf-Tag konnte er all seine Kämpfe erfolgreich für sich entscheiden. Es gelang ihm auch in den hitzigsten Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren und er hat zu keiner Zeit die Übersicht oder sein lockeres Kampfgefühl verloren. An diesem Turnier zahlte sich sein hartes Training und die akribische Vorbereitung vollends aus, seine Kampfkonzepte gingen auf und mit seiner Taktik hatte er die Gegner jederzeit im Griff.

Auch wenn Ilija Letic am Turnier selber in den Ring steigen und seine Leistung abrufen muss, so ist er dennoch nie auf sich alleine gestellt. Ohne die Unterstützung seiner Frau Branka Letic, die ihm jederzeit den Rücken frei hielt und ihn auch in den Trainings unterstützte, wäre dieser grandiose Erfolg für Ilija Letic nicht möglich gewesen.

Weitere Informationen und Eindrücke zum Turnier und der Shinsei Kan Karateschule können auf der Webpage der Shinsei Kan Karateschule (www.shinseikan.ch) gefunden werden. Alle Fotos zum Turnier sind von Bruno Bächtold und Felipe Schärer (www.jka-karate.ch).